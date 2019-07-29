Moğolistan-Türkiye ilişkilerinin 50.yılı anısına özel posta pulu - ULANBATOR
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da, Moğolistan ve Türkiye Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 50.yılı anısına hazırlanan posta pullarının tanıtım törenine katıldı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da, Moğolistan ve Türkiye Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 50.yılı anısına hazırlanan posta pullarının tanıtım törenine katıldı.
Kaynak: AA
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