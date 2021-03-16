Moğolistan kum fırtınasına teslim! 9 kişi hayatını kaybetti, kayıpları arama çalışmaları devam ediyor
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Moğolistan kum fırtınasına teslim! 9 kişi hayatını kaybetti, kayıpları arama çalışmaları devam ediyor

16.03.2021 11:40 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:58

Moğolistan Ulusal Acil Durum Yönetimi Kurumu tarafından yapılan açıklamada, hafta sonu ülkenin büyük bir kesiminde etkili olan yoğun kum fırtınasında en az 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kayıp insanları arama çalışmaları sürdürülüyor.

Ölümlerden 8'inin güneydeki Dundgovi ilinde yaşandığı belirtilirken, diğerinin Arkhangai eyaletinde 5 yaşındaki bir çocuk olduğu aktarıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Fırtınalarda kaybolan yaklaşık 600 kişiden 565 kişinin sağ olarak bulunduğu, arama çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edildi. Başta Dundgovi olmak üzere çok sayıda ildeki fırtınalarda elektrik hatlarının zarar gördüğü kaydedildi. Moğolistan'da ilkbaharda toz ve kar fırtınası sıklıkla görülüyor.

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Öte yandan dün Moğolistan'dan gelen toz fırtınası nedeniyle Çin'in başkenti Pekin'de gökyüzü sarı renge bürünmüş, Pekin Daxing Uluslararası Havalimanındaki uçuşların bir kısmının askıya alındığı açıklanmıştı.

Moğolistan kum fırtınasına teslim! 9 kişi hayatını kaybetti, kayıpları arama çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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