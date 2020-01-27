Moğolistan, koronavirüs salgınına karşı sınırlarını ve üniversiteleri kapattı
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Moğolistan, koronavirüs salgınına karşı sınırlarını ve üniversiteleri kapattı

Moğolistan, Çin’de ortaya çıkan ölümcül koronavirüs salgınının yayılmasına karşı sınırlarını ve üniversiteleri kapattı

27.01.2020 09:43 | Son Güncelleme: 27.01.2020 09:43
Moğolistan, koronavirüs salgınına karşı sınırlarını ve üniversiteleri kapattı

, Çin'de ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan ölümcül koronavirüs salgınının yayılmasına karşı sınırlarını ve üniversiteleri kapattı.


Ulusal ajansı Montsame, Moğolistan'da 27 Ocak Pazartesi gününden itibaren tüm eğitim birimlerinin, Çin ile motorlu taşıt ve yaya trafiğini sağlayan sınırların kapatıldığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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