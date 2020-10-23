Modem şifre değiştirme nasıl yapılır? Modem şifre nasıl değiştirilir? Modem şifre değişikliği nasıl yapılır?

Modem şifre değiştirmek dönem dönem ihtiyaç duyulan bir durumdur. Bu sebeple de en çok araştırılan modem sorunlarından birisidir. Modem şifresi değiştirmek oldukça basit adımlardan oluşur. Peki, modem şifre değiştirme nasıl yapılır? Modem şifre nasıl değiştirilir? Modem şifre değişikliği nasıl yapılır?

Modem şifre değişikliği bazılarına çok karmaşık gelse de genelde oldukça basittir. Elinizdeki modemin markasına göre değişse de temel adımlar hep aynıdır. şimdi hep birlikte bu adımlara bakalım. Modem şifre değiştirme nasıl yapılır? Modem şifre nasıl değiştirilir? Modem şifre değişikliği nasıl yapılır?

WİFİ NEDİR?

Wifi, kişisel bilgisayar, video oyunu konsolları, dijital ses oynatıcıları ve akıllı telefonlar gibi cihazların kablosuz olarak birbirlerine bağlanmasını sağlayan teknolojidir.

Wi-Fi ürünlerin kablosuz bağlantı sağlayabildiğini gösteren bir uyumluluk göstergesidir ve IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n ve IEEE 802.11ac standartlarına göre belirlenir.

Wi-Fi dizüstü bilgisayarlar, PDAlar ve diğer taşınabilir cihazların yakınlarındaki kablosuz erişim noktaları aracılığıyla yerel alan ağına bağlanabilmesini sağlar. Bağlantı, kablosuz erişim noktaları ve cihazın ortak desteklediği, IEEE 802.11 protokolüne bağlı olarak 2.4 GHz veya 5 GHz radyo frekansında gerçekleştirilir. Veri, CSMA/CA (Carrier sense multiple access with collision avoidance) protokolüne uygun gönderilip alınır ve böylece paketlerin iletimi sırasında hata oluşması sorunu çözülür.

Wi-Fi; kişisel bilgisayar, akıllı telefon, oyun konsolu ve dijital işitsel cihazların kablosuz ağ sahası içerisinde internete bağlanmasını sağlayan bir teknolojidir. Wi-Fi'ın erişim noktaları, bir oda gibi küçük alanlardan, birkaç milkarelik geniş alanlara kadar etki edebilir, buralarda internet erişimini sağlayabilirler. Ev ve ofislerdeki özel kullanımının yanında kamuya ait alanlarda da ücretsiz olarak veya diğer ticari şekillerde kullanılmaktadır. Havaalanları, otel ve restoran gibi yerlerde genel olarak bu hizmet ücretsiz olarak sağlanmaktadır. 2008'den bu yana 300 metropolite Wi-Fi (Muni-Fi) projesi başlamıştır.

MODEM ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Modem arayüzüne girmek için Wi-Fi bağlantınızın açık olduğundan emin olun. İnternette yeni bir sayfa açın. Adres çubuğuna 192.168.1.1 yazıp enter tuşuna basın. Eğer sayfa açılmaz ise, 192.168.1.2, 192.168.2.1 veya 192.168.2.2 adreslerini deneyin. Mutlaka biri açılacaktır. Açılan sayfada kullanıcı adı ve şifrenizi yazarak arayüze giriş yapın. (TTnet modem şifresi değiştirme işlemi yapmak için servis sağlayıcınızı arayarak kullanıcı adı ve şifrenizi öğrenebilirsiniz). Menüden Kablosuz Ağ Ayarları seçeneğine tıklayın. Daha sonra Ağ Şifreleme bölümüne tıklayın. Seçili menüden Wi-Fi adınızı ve şifrenizi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.