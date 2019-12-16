Model Cansu Taşkın, lüks aracıyla trafik kazası geçirdi
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Model Cansu Taşkın, lüks aracıyla trafik kazası geçirdi

Ünlü model Cansu Taşkın, dün gece lüks otomobiliyle kaza yaptı. Aracı elektrik direğine çarparak duran Taşkın, ölümden döndü.

16.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:40

Dünyanın en ünlü futbolcuları arasında yer alan Christiano Ronaldo ile üzerinden mesajlaştığı haberleriyle gündeme gelen Cansu Taşkın, Ferrari marka otomobiliyle trafik kazası geçirdi.

SEYİR HALİNDEYKEN LASTİKLERİ PATLADI

Paylaşımları binlerce beğeni alan ünlü model,Florya'da geçirdiği kaza sonrası ölümden döndü. Ferrari marka aracıyla gece dışarı çıkan Taşkın, lastiklerin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve elektrik direğine çarptı. Habertürk'ün haberine göre, otomobil kullanılamaz hale gelirken Taşkın ise hastaneye kaldırıldı.

"VERİLMİŞ SADAKAM VARMIŞ"

Cesur model, korku dolu anlarını anlattı. Manken, "Virajı dönerken lastik patladı. Yerler de ıslak olunca direğe çarptım. Verilmiş sadakam varmış" dedi.

ÜNLÜ BİRÇOK İSİMLE ANILDI

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Taşkın'ın adı ve camiasından birçok ünlü kişiyle anılmıştı. Cansu Taşkın'ın Instagram'da 488 bin takipçisi var.


Haber Videosu

: Model Cansu Taşkın, lüks aracıyla trafik kazası geçirdi
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