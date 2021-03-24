Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum

İddialı pozlarıyla gündemden düşmeyen Cansu Taşkın, geçtiğimiz gün elbisesinin içine iç çamaşır giymeden poz verdi. Taşkın'ın cüretkar pozunun yanı sıra oyuncu Kadir Çöpdemir'in yaptığı yorum olay oldu.

Sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerin başında gelen model Cansu Taşkın, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla kafeye giderken dar bir elbise giyip içine iç çamaşırı giymedi. Bununla da yetinmeyen Taşkın, poz vererek Instagram hesabından paylaştı.

"HALININ BİLE ŞANSLISI OLMAK LAZIM"

Paylaşımına "30 Mart 2021'de Çırağan Sarayı'nda kırmızı halı sunumum ile karşınızda olacağım" notunu ekleyen Taşkın'a en ilginç yorum oyuncu Kadir Çöpdemir'den geldi. Çöpdemir, Taşkın'ın bu karesinin altına "Halının bile şanslısı olmak lazım... Ladik'ler, Peluş halılar, İpek halılar şu an dövünüyor, uvunuyor Cansu Hanım" yorumunda bulundu.

Cansu Taşkın ise Çöpdemir'in yorumuna kahkaha ve gözlerini kapatan maymun emojisiyle karşılık verdi.

CANSU'YU YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Çöpdemir daha önce de Taşkın'ın koltuktaki bir pozuna "Aman o terlikler çok kayıyor düşersin" yorumunu yaparak günlerce konuşulmuştu.