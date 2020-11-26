Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı
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Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı

26.11.2020 15:55 | Son Güncelleme: 26.11.2020 16:24

26 yaşındaki Amerikalı model Brittany Rhea Phillips, geçtiğimiz gün ABD'de cadde üzerinde yürürken kendisine çarpıp üzerinden geçen aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Modelin ölümüne neden olan araç sürücüsünün çocuğun babası olan sevgilisi olduğu tespit edildi.

Model ve iş kadını Brittany Rhea Phillips, geçtiğimiz cumartesi günü Mississippi eyaletinin Oktibbeha kentinde cadde üzerinde yürürken kendisine arkadan çarpıp üzerinden geçen aracın altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Brittany'e çarpıp ezerek öldüren kişinin 30 yaşındaki eski erkek arkadaşı polis James Heath Kitchens olduğu ortaya çıkınca polis tarafından gözaltına alındı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, eski kız arkadaşı ve oğlunun annesi olan Britnnay'ı kasten öldürmekten yargılanacak olan James'in cinayeti aile sebeplerden dolayı işleme ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtti. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı
Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı
Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı
Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı
Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı
Haber Yorumları (3)
VAH: İçim gitti, çok fena olmuş kızın suçu neydi de böyle bir vahşet yaşadı.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
EEH: Yaolır mı şuncağıza , yazıktır
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PÜÜ: biri yakışıklı biri güzel. . yazık olmuş
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
500
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