Modası geçmeyen gömlek elbiseler nasıl kombinlenir?

25.11.2019 08:00 | Son Güncelleme: 25.11.2019 08:18

Gömlek elbise tesettür giyim için fonksiyonel bir parça olurken uzun gömlek elbise ve gömlek yakalı elbise modelleri ile farklı ortamlara göre kombin yapma özgürlüğü de sunuyor. QRAS tasarımları ile kabuğunu kıran gömlek yaka elbiseler mint, bordo, mavi ve bej renkleri ile her atmosfere uygun seçimler sunuyor. Gömlek yakalı elbiseler şık zarif zarif giyim arayışında olanlar için gömlek yaka elbise ve gömlek elbise uzun tasarımları tercih edebilirler.

HER MEVSİME VE HER ORTAMA UYGUN: GÖMLEK ELBİSELER

İş hayatı, sosyal hayat ve özel ortamlarda giyilebilen ve bu yönü ile işlevsel bir giyim tercihi olan gömlek elbiseler uzun ve farklı renk tasarımları ile kombinlere zarafet kazandırıyor. QRAS tasarımları modern çizgiye kavuşan gömlek elbise tasarımları artık daha şehirli ve daha özgür…

MİNT GÖMLEK ELBİSE

Gömlek elbise arayışında olanlar için yaz ve sonbaharın tonlarını üzerinde taşıyan Mint Gömlek Elbise,şıklığı ve özgürlüğü bir araya getiriyor. Şık çanta ve kadife ayakkabı gibi aksesuarlarla tarzınızı yansıtmanızı sağlayan bu model, iş hayatında ve günlük hayatta kullanılabilecek işlevsel bir parçadır.

Ekose desenlerin zarafetini üzerinde taşıyan Mint Gömlek Elbise bel kuşağı, düşme ve gömlek yaka detayı ile konsept bir görünüm sunuyor.

BORDO GÖMLEK ELBİSE

Sonbahar aylarının atmosferine uygun bir gömlek elbise modeli olan Bordo Gömlek Elbise, açık tonlarda rahat bir ayakkabı, açık tonlarda zarif bir çanta ile pratik şekilde kullanılabilir. Takı konusunda özgür olduğunuz bu kombinde bandana ile kombini tamamlayabilirsiniz. İş ortamında rahat ve şık olmanızı sağlayan bu model, gömlek elbise modelleri içinde gömlek elbise tesettür giyime

uyum sağlamsı ile dikkat çekiyor.

MAVİ GÖMLEK ELBİSE

Gardırobunuzda kurtarıcı bir parça olmasını ve acil durumlarda hemen şık bir kombin elinizin altında bulunsun istiyorsanız, ekose desenli Mavi Gömlek Elbise'yi gardırobunuzda bulundurabilirsiniz. Pamuk dokusu ile vücudunuza hassas dokunuşlar yaparken görünüşünüze zarafet kazandırıyor. Mavi Gömlek Elbise Gömlek yaka detayı, düğme ve bel kuşağı tasarımı ile özel bir kombin parçasına

dönüşüyor.

BEJ GÖMLEK ELBİSE

Bej Gömlek Elbise sonbahar aylarının atmosferine uygun kombin yapmak isteyenler için özle seçenek olarak dikkat çekiyor. Ekose desenler, gömlek yaka detay ve bel kuşağı çizgisi ile klasik bir görünüm sunan gömlek elbise modeli, bordo rengi ile benzer tonlarda mont, trençkot ve diğer giyim parçaları

ile uyum sağlayarak şık bir görünüm sunuyor. Sonbahar aylarında kurtarıcı bir parça elinizin altında olmasını istiyorsanız, Bej Gömlek Elbise'yi gardırobunuzda bulundurabilirsiniz.