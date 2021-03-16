Mobilya şirketinden sokak hayvanlarına kulübe ve mama yardımı

Asortie Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erat, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına destek olmak için başlattıkları proje kapsamında kulübe yardımında bulundu. 300 kulübe ve 1 ton mama dağıttıklarını söyleyen Erat, "Sokak hayvanlarının hak ettikleri koşullara ulaşması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Asortie Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erat, sokak hayvanları için gönüllülük esaslı bir proje başlattı. Şirket bünyesinde gönüllülerden oluşan bir ekip kuran Erat, fabrikalarında üretilen, yağmur ve soğuk geçirmeyen köpek evlerini büyük şehirlerdeki sokak hayvanlarına ulaştırdı. Ayrıca, su ve mama ihtiyaçları için de düzenli katkı sağlamaya başladı.

"SOKAK HAYVANLARININ HAK ETTİKLERİ KOŞULLARA ULAŞMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Projenin ayrıntılarını anlatan Murat Erat, zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarının korunma ve beslenme ihtiyaçlarını karşıladıkları projenin ayrıntılarını şöyle aktardı:

"Pandemi döneminde sokak hayvanlarını daha çok düşünmeliyiz. Ormanlık alanlara terk edilen köpekler için soğuk ve yağmurdan etkilenmeyen kulübeler üreterek, mama ve suyla birlikte dağıtıyoruz. Bu kış 300 kulübeye ulaştık ve 1 ton mama dağıttık. Sokak hayvanlarının hak ettikleri koşullara ulaşması için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı