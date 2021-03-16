Mobilya şirketinden sokak hayvanlarına kulübe ve mama yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mobilya şirketinden sokak hayvanlarına kulübe ve mama yardımı

16.03.2021 10:46 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:23
Mobilya şirketinden sokak hayvanlarına kulübe ve mama yardımı

Asortie Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erat, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına destek olmak için başlattıkları proje kapsamında kulübe yardımında bulundu.

Asortie Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erat, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına destek olmak için başlattıkları proje kapsamında kulübe yardımında bulundu. 300 kulübe ve 1 ton mama dağıttıklarını söyleyen Erat, "Sokak hayvanlarının hak ettikleri koşullara ulaşması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Asortie Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erat, sokak hayvanları için gönüllülük esaslı bir proje başlattı. Şirket bünyesinde gönüllülerden oluşan bir ekip kuran Erat, fabrikalarında üretilen, yağmur ve soğuk geçirmeyen köpek evlerini büyük şehirlerdeki sokak hayvanlarına ulaştırdı. Ayrıca, su ve mama ihtiyaçları için de düzenli katkı sağlamaya başladı.

 "SOKAK HAYVANLARININ HAK ETTİKLERİ KOŞULLARA ULAŞMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Projenin ayrıntılarını anlatan Murat Erat, zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarının korunma ve beslenme ihtiyaçlarını karşıladıkları projenin ayrıntılarını şöyle aktardı:

 "Pandemi döneminde sokak hayvanlarını daha çok düşünmeliyiz. Ormanlık alanlara terk edilen köpekler için soğuk ve yağmurdan etkilenmeyen kulübeler üreterek, mama ve suyla birlikte dağıtıyoruz. Bu kış 300 kulübeye ulaştık ve 1 ton mama dağıttık. Sokak hayvanlarının hak ettikleri koşullara ulaşması için çalışmaya devam edeceğiz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Pelin Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Bülent Uygun Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mobilya şirketinden sokak hayvanlarına kulübe ve mama yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 11:30:16. #1.16#
title