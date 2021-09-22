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Mobile Legends: Bang Bang 5. yılını etkinlikler ve ödüllerle kutluyor!

Playerbros - Haberler | Gamegar
Mobile Legends: Bang Bang 5. yılını etkinlikler ve ödüllerle kutluyor!

Mobile Legends: Bang Bang 5. yılında etkinlikleri ve ödülleri kaçırmayın.

Mobile Legends: Bang Bang bu Ekim ayında beşinci yaşına giriyor ve geliştirici Moonton Games, kutlamayı normalden daha büyük bir kutlama ile başlatmaya hazırlanıyor.

Bu Beşinci Yıldönümü Kutlaması "5hare Fun, Forge Legends" temasıyla devam edecek ve MOBA'nın yeni yaşı için yeni kahramanlar, görünümler ve daha özel öğeler getirecek.

21 Eylül'den Ekim ortasına kadar oyuncular, yeni etkinliklere ve kampanyalara katılarak yeni ve sınırlı süreli kostümleri ücretsiz olarak alabilecekler. Bu, yıl dönümüne özel kostümleri, animasyonlu şortları ve orijinal film müziklerini içerecek.

Bu yeni kostümlerden biri, etkinlik süresi boyunca giriş yapan tüm oyuncular için geçerli olacak olan Ay Tanrıçası Miya olacak.

Beşinci Yıldönümü Kutlaması, yeni içerik getirmenin yanı sıra, oyuncuların daha da özel içeriklere erişmesini sağlayacak. Bu özel içerikler, Johnson (Optimus Prime), X.Borg (Bumblebee) ve Granger (Megatron) için kostümler içeren Transformers serisi kostümler olacakç

Bu etkinlik halihazırda devam ediyor ve önümüzdeki birkaç ay boyunca birden fazla aşama olarak sunulacak. Tüm kostümleri elde etmek istiyorsanız, her karakter için altı spray toplamanız gerekir.

Artan düşme oranlarına ayak uydurabilmeniz için etkinlik programı burada.

İkinci Aşama: 31 Ağustos - 27 Eylül

Artırılmış Bumblebee Spray düşme oranı

Üçüncü Aşama: 28 Eylül - 25 Ekim

Artan Megatron Spray düşme oranı

Dördüncü Aşama: 26 Ekim - 11 Kasım

Artırılmış Optimus Prime Spray düşme oranı

Aşamalar sırasında Autobot'ları mı yoksa Decepticon'ları mı desteklediklerine bağlı olarak oyuncular için ek kozmetik ödüller mevcut olacak.

Moonton ayrıca oyunun birçok bölümü için yüksek kaliteli değişiklikler, ek ince ayarlarlar, kahramanlara dengeleme ve Brawl oyun modunun yenilenmiş bir versiyonu için MLBB için dönüştürücü Project NEXT güncellemesi üzerinde çalışıyor.

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