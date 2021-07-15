Mobil Kuaför Manavgat ve Gündoğmuş'ta
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Mobil Kuaför Manavgat ve Gündoğmuş'ta

Mobil Kuaför Manavgat ve Gündoğmuş'ta
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Mobil Kuaför Manavgat ve Gündoğmuş'taAntalya Büyükşehir Belediyesi'nin Mobil Kuaför Tırı, Manavgat ve Gündoğmuş'ta toplam 373 vatandaşa hizmet verdi.

Mobil Kuaför Manavgat ve Gündoğmuş'ta

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Mobil Kuaför Tırı, Manavgat ve Gündoğmuş'ta toplam 373 vatandaşa hizmet verdi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mobil Kuaför Tırı, kırsal bölgeleri karış karış dolaşarak ücretsiz kuaförlük hizmeti sunmaya devam ediyor. Mobil kuaförün son durağı Manavgat ve Gündoğmuş ilçeleri oldu. Ekipler, Manavgat'ın Demirciler, Aşağı Işıklar, Şişeler, Dolbazlar, Evrenleryavşi, Sırtköy, Bucakşeyhler, Dikmen ve Yukarı Işıklar Mahallelerinde hizmet verdi. Mobil kuaförden hizmetinden 9 mahallede genç, yaşlı ve çocuk toplam 207 kişi faydalandı.

MOBİL KUAFÖR GÜNDOĞMUŞ'DA

Öte yandan Mobil kuaför tırı geçtiğimiz günlerde Gündoğmuş'un 6 mahallesinde 166 vatandaşın kişisel bakımlarını yaptı. Mobil ekip, Gündoğmuş'un Serinyaka, Çiçekoluk, Karaisa, Gelesandra ve Köprülü mahallelerinde hizmete verdi. Rahatsızlığı ya da engeli nedeniyle gelemeyecek durumda olan vatandaşlara evinde hizmet sunuldu. Vatandaşlar Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e hizmetin ayaklarına kadar gelmesinden dolayı teşekkür etti.

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Kaynak: Habermetre

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