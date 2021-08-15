Mobil ekipler kontrol noktalarına aşı standı kurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mobil ekipler kontrol noktalarına aşı standı kurdu

Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş İl Sağlık Müdürlüğü, koronavirüsle (kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında aşılama oranının yükseltilmesi için kentin giriş ve çıkışlarındaki polis kontrol noktalarına aşı standı kurdu.

Muş İl Sağlık Müdürlüğü, koronavirüsle (kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında aşılama oranının yükseltilmesi için kentin giriş ve çıkışlarındaki polis kontrol noktalarına aşı standı kurdu.

Aşılama oranı en düşük iller arasında yer alan Muş'ta, kentin düşük riskli iller arasına geçmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Muş-Bingöl ve Muş-Bitlis kara yolundaki polis uygulama noktalarına stant kuran ekipler, araçları durdurarak sürücü ve yolcuların aşı sorgulamalarını yapıyor.

Gönüllü olanların aşısını yaptıran görevliler, diğer vatandaşları da aşı yaptırmaları konusunda ikna etmeye çalışıyor.

Mobil ekipleri ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu, gazetecilere, uygulama kapsamında vatandaşların aşı olup olmadıklarını sistem üzerinden sorguladıklarını söyledi.

Tespit edilen aşısız vatandaşlardan, isteyenlerin aşılandığını belirten Türkoğlu, amaçlarının kentteki aşılama oranını yükseltmek olduğunu söyledi.

Bunun için adeta bir seferberlik başlattıklarını ve herkese ulaşmak için çaba gösterdiklerini aktaran Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Sağ olsun emniyet ve jandarma personelimiz bize yardımcı oluyor. El birliğiyle aşılama oranını yükseltmek adına hizmet sunuyoruz. Bu noktalarımızda aşıya büyük ilgi var. Bir an önce mavi kategoriye dönüp çocuklarımıza ve insanımıza sağlıklı bir gelecek sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Halkımızın yanlış bilgi sahibi olmaları veya yanlış yönlendirilmeleri sonucu kafalarında bir takım soru işaretleri oluşuyor. Bunların hiçbiri gerçek değildir. Aşılarımız son derece güvenlidir ve deneyimli sağlık personelimiz tarafından yapılmaktadır."

Vatandaşlardan Suphi Karakaş ise "Güzel bir uygulama. Burada koronavirüs aşısı uygulanıyor. Herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum. Kendim üç doz aşı oldum. Hane halkımız da aşılarını yaptırdı. Toplumsal bağışıklık için aşılama çok önemli. Bu konu üzerinde titizlikle çalışıyorlar. Emeklerine, yüreklerine sağlık." dedi.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Mobil ekipler kontrol noktalarına aşı standı kurdu
Mobil ekipler kontrol noktalarına aşı standı kurdu
Mobil ekipler kontrol noktalarına aşı standı kurdu
Mobil ekipler kontrol noktalarına aşı standı kurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı
Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı
ESKİ KIZ ARKADAŞININ BOĞAZINA BIÇAK DAYADI; O ANLAR KAMERADA
ESKİ KIZ ARKADAŞININ BOĞAZINA BIÇAK DAYADI; O ANLAR KAMERADA
Avcılar'da hırsızlıkla suçladığı kızı boğmaya kalkan Türkmenistanlı sınır dışı edilecek
Avcılar'da hırsızlıkla suçladığı kızı boğmaya kalkan Türkmenistanlı sınır dışı edilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Murat Kurum Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Serdar Ortaç Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Rıza Kayaalp Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mobil ekipler kontrol noktalarına aşı standı kurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 15:49:49. #1.15#

title