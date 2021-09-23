Mobil aşı ekibinin aracının otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler
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Mobil aşı ekibinin aracının otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

AA / Murat Demirci - Haberler | Güncel
Mobil aşı ekibinin aracının otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapmak için köye giden sağlık ekibinin bulunduğu aracın otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapmak için köye giden sağlık ekibinin bulunduğu aracın otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Çetmi köyüne giden Zafer Tarhan yönetimindeki 19 AAH 862 plakalı Toplum Sağlığı Merkezine ait hafif ticari araç, Ahmet Çoban idaresindeki 05 AAY 832 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile hafif ticari araçta bulunan sağlık görevlileri Büşra Ünal ve Yeliz Çelik yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mobil aşı ekibinin aracının otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Mobil aşı ekibinin aracının otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

AA / Murat Demirci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mobil aşı ekibinin aracının otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler
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