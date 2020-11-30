MOBESE kameralarıyla trafik denetimine ağırlık verilecek
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MOBESE kameralarıyla trafik denetimine ağırlık verilecek

30.11.2020 14:15 | Son Güncelleme: 30.11.2020 14:19
MOBESE kameralarıyla trafik denetimine ağırlık verilecek

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçedeki trafik denetimlerinin etkinliğini artırmak amacıyla önümüzdeki süreçte Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (MOBESE) kameralarıyla trafik denetimine ağırlık verecek.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçedeki trafik denetimlerinin etkinliğini artırmak amacıyla önümüzdeki süreçte Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (MOBESE) kameralarıyla trafik denetimine ağırlık verecek.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen bilgide, "İlçemizde meydana gelen trafik kazalarında yaralanmaların ve can kayıplarının azaltılması için motorize trafik ekiplerimizin ve yaya trafik görevlilerimizin trafik denetimlerini daha etkili hale getirmek amacıyla Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (MOBESE) trafik personeli görevlendirilerek 24 saat trafik denetimi gerçekleştirilecektir. Görevlendirilen trafik personelleriyle ilçemizin trafik sorunlarını azaltmaya yönelik kavşak içi ve çevresindeki parklanmalar ve duraklamalar, trafik ışık ve işaret ihlalleri, izin verilen yerler haricinde yük indirme ve bindirme yapma ve yaya geçidi ihlalleri, emniyet kemeri kullanmama, seyir halinde cep telefonunu ele alarak konuşma ve motosiklet sürücülerinin kask kullanmaması gibi trafik kural ihlalleri dijital olarak denetlenecek. Sürücüler üzerinde "algılanan yakalanma riski duygusunun" artırılması amacıyla trafik kural ihlallerine MOBESE' de görevlendirilecek trafik personeli ile anında müdahale edilerek kural ihlalleri tespit edilip görüntü kayıtları alınarak ilgililerin adreslerine Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı ile birlikte posta yolu ile gönderilecektir" denildi.

İlçede 28 noktada 71 KGYS kamerası ile denetimlerin aralıksız devam ettiği, önümüzdeki süreçte kamera bulunan nokta sayısının artırılması yönünde çalışma yürütüldüğü bildirildi. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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