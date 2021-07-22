MNG kargo bayramda açık mı? Aras kargo çalışma saatleri! Bayramda kargolar çalışıyor mu?
9 günlük Kurban Bayramı tatilinde kargolar çalışıyor mu? MNG kargo bayramda açık mı? Aras kargo çalışma saatleri! Bayramda kargolar çalışıyor mu? Kargolar saat kaça kadar açık? Bu hafta sonu kargolar çalışıyor mu?
Arefe günü kargolar yarım gün çalıştı. Vatandaşlar bayramda kargolar çalışıyor mu? MNG kargo bayramda açık mı? Aras kargo çalışma saatleri! Bayramda kargolar çalışıyor mu? sorularını araştırıyor.
BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?
Kurban bayramı kapsamında kargo firmalarının bir çoğu bayram tatili süresinde hizmet vermeyecek. Kargo firmalarının bayramdaki çalışma saatlerini haberimizin devamından erişebilirsiniz.
MNG KARGO BAYRAMDA AÇIK MI?
MNG Kargo Kurban bayramı ve 19 Temmuz'da hizmet vermemektedir. MNG Kargo arefe gününde ise yarım gün çalışmaktadır.
ARAS KARGO BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?
Aras Kargo 19 Temmuz ve Kurban bayramında kapalıdır. Aras Kargo arefe gününde ise yarım gün hizmet vermektedir.