MNG kargo bayramda açık mı? Aras kargo çalışma saatleri! Bayramda kargolar çalışıyor mu?

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde kargolar çalışıyor mu? MNG kargo bayramda açık mı? Aras kargo çalışma saatleri! Bayramda kargolar çalışıyor mu? Kargolar saat kaça kadar açık? Bu hafta sonu kargolar çalışıyor mu?