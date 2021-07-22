MNG kargo bayramda açık mı? Aras kargo çalışma saatleri! Bayramda kargolar çalışıyor mu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MNG kargo bayramda açık mı? Aras kargo çalışma saatleri! Bayramda kargolar çalışıyor mu?

MNG kargo bayramda açık mı? Aras kargo çalışma saatleri! Bayramda kargolar çalışıyor mu?
Haberler.com - Haberler | Gündem

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde kargolar çalışıyor mu? MNG kargo bayramda açık mı? Aras kargo çalışma saatleri! Bayramda kargolar çalışıyor mu? Kargolar saat kaça kadar açık? Bu hafta sonu kargolar çalışıyor mu?

Arefe günü kargolar yarım gün çalıştı. Vatandaşlar bayramda kargolar çalışıyor mu? MNG kargo bayramda açık mı? Aras kargo çalışma saatleri! Bayramda kargolar çalışıyor mu? sorularını araştırıyor.

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?

Kurban bayramı kapsamında kargo firmalarının bir çoğu bayram tatili süresinde hizmet vermeyecek. Kargo firmalarının bayramdaki çalışma saatlerini haberimizin devamından erişebilirsiniz.

MNG KARGO BAYRAMDA AÇIK MI?

MNG Kargo Kurban bayramı ve 19 Temmuz'da hizmet vermemektedir. MNG Kargo arefe gününde ise yarım gün çalışmaktadır.

ARAS KARGO BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Aras Kargo 19 Temmuz ve Kurban bayramında kapalıdır. Aras Kargo arefe gününde ise yarım gün hizmet vermektedir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Ersin Tatar Mustafa Demir Süleyman Soylu
Magazin Fatma Girik Demet Akalın Acun Ilıcalı Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Metin Oktay Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MNG kargo bayramda açık mı? Aras kargo çalışma saatleri! Bayramda kargolar çalışıyor mu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 09:21:44. #1.16#

title