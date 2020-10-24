MMO'dan LPG sektör çalışanlarına eğitim

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şube Başkanlığınca sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) sektörü çalışanlarına eğitim verildi.

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şube Başkanlığınca sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) sektörü çalışanlarına eğitim verildi.

MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, burada yaptığı konuşmada, LPG Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği uyarınca, yönetmeliğin verdiği yetki kapsamında sektöre yönelik eğitimler düzenlediklerini belirtti.

Tüm sektörlerde olduğu gibi LPG sektöründe de eğitimli personel çalıştırmanın hayati önem taşıdığını vurgulayan Gürkan, "Hangi sektörde olursa olun, risklerin üstesinden ancak eğitim ile gelinebilir. Bu ilke doğrultusunda eğitimlerimiz oda üyelerimize ve kamuoyuna yönelik devam edecektir." dedi.

Konuşmanın ardından katılımcılara sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde LPG piyasası hukuki düzenlemeleri ve standartlar, iş sağlığı, güvenliği ve çevrenin korunması, LPG'nin teknik özellikleri, LPG Tesisat elemanları ve dikkat edilmesi gereken kurallar, LPG'nin emniyetli şekilde ikmal yapılması, dolum sırasında uyulması gereken kurallar, LPG'nin doldurma işleminde temel kurallar, emniyet tedbirleri, yangın güvenliği, ilkyardım konularında eğitim verildi.

Eğitim sonunda katılımcılara LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli Kursu sertifikası verileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün