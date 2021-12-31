MKE Sungurlu'ya 20 bin maske gönderdi

Makina ve Kimya Endüstrisi A.Ş. tarafından Sungurlu'ya 20 bin adet maske gönderildi.

Konuyla ilgili olarak ilçe Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamda, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid 19 salgını çeşitli varyantlarla etkisini sürdürmektedir. Bu salgına karşı temel koruyucu yaklaşım tabii ki aşı olmak. Bununla birlikte maske, mesafe ve temizlik bu hastalığa karşı kendimizi korumanın temel yöntemleridir. Bu salgınla mücadele kapsamında ihtiyaç duyduğumuz ekipman konusunda her zaman Makina ve Kimya Endüstrisi A.Ş. tarafından destek görmekteyiz. Bu kapsamda ilçemize 20 bin adet daha maske gönderilmiştir. İlçemizde Covid 19 salgınına karşı verilen mücadelede kurumlarımızın ihtiyacı olan maskeleri temin etmekte verdikleri destekten dolayı Milli Savunma Bakan Yardımcısı, hemşehrimiz, Makina ve Kimya Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Dere'ye çok teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. - ÇORUM

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