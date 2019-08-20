Mızraklı: 'Gönderilen Görevden Alınma Notunu İmzalamadım'

20.08.2019 09:02

Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, İçişleri Bakanlığı'ndan gelen görevden iade notunu imzalamadığını, imzalamayı da onursuz bir davranış olarak gördüğünü ifade etti