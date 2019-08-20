Mızraklı: 'Gönderilen Görevden Alınma Notunu İmzalamadım'
Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, İçişleri Bakanlığı'ndan gelen görevden iade notunu imzalamadığını, imzalamayı da onursuz bir davranış olarak gördüğünü ifade etti.
20.08.2019 09:02
Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, İçişleri Bakanlığı'ndan gelen görevden iade notunu imzalamadığını, imzalamayı da onursuz bir davranış olarak gördüğünü ifade etti
Kaynak: DailyMotion.com