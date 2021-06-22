"Mizansen dilencilik" videosu çeken YouTuber hakkında yakalama kararı
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"Mizansen dilencilik" videosu çeken YouTuber hakkında yakalama kararı

'Mizansen dilencilik' videosu çeken YouTuber hakkında yakalama kararı
Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş - Haberler | Güncel

"Mizansen dilencilik" videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak "halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağıladığı" gerekçesiyle 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Azerbaycan uyruklu YouTuber hakkında yakalama...

"Mizansen dilencilik" videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak "halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağıladığı" gerekçesiyle 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Azerbaycan uyruklu YouTuber hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fariz Bakhshaliyev ile müştekiler katılmadı. Sanığın avukatı ise duruşmada hazır bulundu.

Sanık Fariz Bakhshaliyev'in avukatı, müvekkilinin yurt dışında faaliyet gösteren bir YouTuber olması nedeniyle hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi.

Mahkeme, davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmeyen müştekilerin zorla ceplerine ve yargılamadan kaçtığı anlaşılan sanığın savunması alınması, savunması alındıktan sonrada serbest bırakılması amacıyla hakkında yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.

Sanığın adli kontrol tedbirinin kaldırılması isteminin reddine hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de ikamet eden sanığın, YouTube üzerinden çeşitli videolar yayınlayıp ailesinin geçimini sağladığı anlatılıyor.

Sanık Fariz Bakhshaliyev'in arkadaşıyla toplumun ilgisini çekecek nitelikte videolar düzenleyerek bunları YouTube kanallarında yayınladıkları belirtilen iddianamede, sanığın suç tarihi olan 15 Aralık 2020'de müştekiler Semra K. ve Sami K.'nin çocuğu M.B.K. ile arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı ifade ediliyor.

Müştekilerin esnaf olduğu, belli bir gelir seviyesine sahip oldukları ve olaya konu olan videodaki gibi mağdurun sokakta yaşayan kimsesiz bir çocuk olmadığı aktarılan iddianamede, mağdurun mendil ya da su satarak ailesinin geçimini sağlamadığına yer veriliyor.

Sanığın toplumun bir kesimini aşağılamak suretiyle toplumsal infial oluşturma kastıyla hareket ettiği belirtilen iddianamede, videoda aşağılayıcı söylemlere yer veren sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu aktarıyor.

İddianamede, sanık Fariz Bakhshaliyev'in "basın ve yayın yoluyla halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş

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