Miyokardit ne demek? Kalp kası iltihabı (miyokardit) nedir, belirtileri nelerdir?
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Miyokardit ne demek? Kalp kası iltihabı (miyokardit) nedir, belirtileri nelerdir?

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Miyokardit ne demek? Kalp kası iltihabı (miyokardit) nedir, belirtileri nelerdir?

Miyokardit tıp alanında kullanılan bir terim olup günlük hayatımızda halk arasında, kalp kası iltihabı olarak biliniyor. Peki, Miyokardit ne demek? Kalp kası iltihabı (miyokardit) nedir, belirtileri nelerdir? Miyokardit hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Miyokardit tıp alanında kullanılan bir terim olup günlük hayatımızda halk arasında, kalp kası iltihabı olarak biliniyor. Peki, Miyokardit ne demek? Kalp kası iltihabı (miyokardit) nedir, belirtileri nelerdir? Miyokardit hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİYOKARDİT NE DEMEK?

Miyokardit, kalp kasında meydana gelen iltihaba verilen isimdir. Miyokardit, tehlikeli olduğundan oldukça dikkat edilmesi gereken bir hastalıktır. Tehlike sebebi ilerleyen veya ağırlaşan vakalarda kalp krizi ve inmenin görülmesidir.

KALP KASI İLTİHABI (MİYOKARDİT) BELİRTİLERİ NELERDİR?

Miyokardit hastalığının belirtileri;

Öncelikle yetişkinlerde;

  • -göğüs ağrısı
  • -baş ağrısı
  • -anormal kalp ritmi
  • -kalp yetmezliği
  • -ayaklarda şişme ve ödem gibi belirtilerdir.

Çocuklardaki belirtileri ise;

  • -ateş
  • -bayılma
  • -zor solunum
  • -ciltte mavimsi ya da grimsi renk değişikliğidir.

Miyokardit'in tehlikeli olmasındaki sebep hastalığın şiddeti arttırdığında kalp krizine ve buna bağlı olarak inmeye(felce) neden olabilmesidir.

Miyokardit Neden Olur?

Miyokardit hastalığına neden olan şey bakteri, mantar, virüs, parazit gibi enfeksiyonların vücuda alınıp kalp kasına kadar ulaşmasıyla gerçekleşir.

Teşhis nasıl konur?

Teşhisin konulabilmesi için EKG çekilmesi ve sonucunda kalp kasında oluşan değişikliklerin izlenmesi gerekir. Bununla birlikte kalp ritmini ve tansiyonun takibi için kişiye holter takılabilir.

Göğüs röntgeni ve MR gibi ek radyolojik testler yapılabilir.

Ayrıca miyokardit ilişkili enfeksiyonların varlığının kontrolü için laboratuvar testlerinin yapılması gerekebilir.

Gerekirse kalp kateterizasyonu ve endomiyokardiyal biyopsi testleri yapılarak tanı netleştirilir.

Nasıl tedavi edilir?

Eğer durumu ağır bir hasta değilse, birtakım ilaçlarla şikayeti giderilmeye çalışılır. Bu ilaçlar, kan damarlarını rahatlatır, kan akışını düzenler. Ağır hastalarda ise vücuda damardan ilaç verilir. Böyle kalbe daha hızlı ulaşarak etkisini daha fazla gösterir.

Tedavi sırasında kalp ritmini düzenlemek ve ödem atmak için ilaçlar verilir. Böylece fazla su ve tuzun vücuttan atılır bu da kalbi rahatlatır.

Eğer kalp atışları çok hızlı ve düzensizse bir süre hasta hastaneye yatırılır. Kalp atışlarının düzene girmesi için ilaç verilir. Hastanın kalbi hassas bir yapıya sahip ise kalbin yükü hafifletilerek aşırı sıvıyı ortadan kaldırmaya yönelik ilaç tedavisi uygulanır. Bu ilaçları şu şekildedir;

-Anjiotensin dönüştürücü enzim (ACE inhibitörleri)'dir.

-Anjiotensin II reseptör blokerleri (ARB) ,Beta blokerler ve diüritiklerdir.

Bazı hastalar sadece birkaç ay içerisinde iyileşebiliyorlarken, kalp kasındaki hasarı yüksek olan bazı hastalar ise ömür boyu ilaç kullanmak zorunda kalabiliyor. Dinlenmek, kalbin iş yükünü almak, stresli yaşamdan uzak durmak, egzersiz önemlidir. Eğer kalpte kalıcı bir hasar varsa alınacak sıvı miktarını düzene sokan bir diyet kontrolü önerilir.

- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 13:57:47. #1.15#
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