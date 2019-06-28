Mitsubishi Lancer Evolution'ın Yeniden Piyasaya Çıkacağı İddia Edildi

Mitsubishi, hayranlarının ve meraklılarının kalbini kıran bir açıklama yapmış, Eclipse ve Lancer Evolution gibi spor otomobillerinin üretimine son vermişti. Bu kararın nedeni olarak da firmanın elektrikli, hibrit ve SUV otomobillere odaklanma kararı gösterilmişti.

Autocar UK'nin Mitsubishi içinden aldığı duyumlara göre firma, efsanevi otomobili Lancer Evulotion'ı geri getirmeye hazırlanıyor. Mitsubishi'nin açıklamasında ise araç, yakın gelecek planları arasında yer almıyordu. Yine de insanların umutlarını canlı tutmasını sağlayan küçük detaylar var.

İddialar doğruysa yeni Lancer Evolution XI (11. jenerasyon olacağı için XI), muhtemelen 2.0 litrelik turboşarjlı bir motora sahip olacak. Bu motorun 4 silindirli olması ve Renault Megane RS'in motoruna benzemesi bekleniyor. Aynı çift kavramalı otomatik şanzıman bu araçta da kullanılabilir ancak Mitsubishi'nin tamamen kendine özel bir S-AWC dört çeker sürüş sistemi geliştirmesi de ihtimaller dahilinde yer alıyor.

Megane RS, 296 beygirlik bir motora sahip. Lancer Evo'nun doğal rakibi olan WRX STi ise 210 beygir güce sahip. Mitsubishi bu işi yapacaksa Subaru'nun WRX STi S209 adlı motorunu isteyecektir. O motor 341 beygir güç üretiyor ve çekişi de rakiplerinden daha iyi.

Bir diğer iddia da aracın 48 bolt sisteme sahip olacağı yönünde. Yeni Evo bu sayede kısıtlı seviyede de olsa hibrit özellikleri gösterebilecek. Bu özellik sayesinde basitçe motora elektronik bir kısım ekleniyor. Böylece motor performansı gelişiyor. Ayrıca 48 B sistem, aracın hesaplama kabiliyetini de daha yukarıya çekebilir.

Mitsubishi, 2016 yılında Renault-Nissan ortaklığına katıldı. Şirketin %43 hissesi de Nissan'a ait durumda.

Yeni Evo, ortaklığın son ürünü olan modüler CMF-C/D F4 platformunda üretilebilir. Bu tesis şu anda her üç şirketin ortak çalışmasıyla geliştiriliyor.

En son Lancer Evolution modeli 2016'da üretilmişti. 2000'li yıllardan beri Lancer ve Subaru arasında amansız bir yarış devam ediyordu. Hatta bu iki arabayı sık sık WRC etkinliklerinin posterlerinde görmek mümkündü.

Firmanın şu andaki yöneticisi olan Osamu Masuko, otomobil üreticisini eski gösterişli günlerine kavuşturmayı ve yeniden performans araçları üretmeyi planlıyor. 70 yaşındaki Masuko'nun emekliliğinin ardından şirketin kontrolüne geçecek olan Takao Kato da Masuko'nun planına göre hareket edecek.