Mitra ne demek? Mitra anlamı ne?
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Mitra ne demek? Mitra anlamı ne?

Mitra ne demek? Mitra anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Mitra, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Mitra ne demek? Mitra anlamı ne? İşte, Mitra kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Mitra kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Mitra anlamı ne? Mitra ne demek?

MİTRA NE DEMEK?

Mitra,Farsça ve Hintçe anlamları olan kelime olarak kaynaklarda yer alıyor. Türkiye'de ender rastlanan isimlerden olan Mitra, efsane, arkadaş ve prenses gibi anlamlara geliyor. Bebek sahibi olmayı bekleyen çiftlerin dikkatini çeken Mitra Zerdüştlük dininde ahit, yemin, anlaşmadan sorumlu ilahi varlık olarak biliniyor.

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