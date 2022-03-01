Mithat Rende kimdir? Mithat Rende hangi partili, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mithat Rende hayatı ve biyografisi!

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MİTHAT RENDE KİMDİR?

Mithat Rende 1953, Antakya doğumlu Türk büyükelçidir.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevler yaptıktan sonra Aralık 2004'te Enerji, Su ve Çevre İşleri Genel Müdür yardımcısı olarak görev aldı. 2005-2008 yılları arasında Brüksel'de bulunan Enerji Şartı Konferansı'nın Ticaret ve Transit Çalışma Grubu başkanlığı görevini yürüttü. 2007-2009 yıllarında Katar büyükelçisi oldu. 2010-2013 yıllarında Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. 12 Kasım 2013 tarihinde OECD Daimi Temsilcisi olarak göreve başlamış; ayrıca 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere OECD İcra Komitesi Başkanlığı görevine seçilmiş İcra Komitesi Başkanlığı görevi 2016 yılında son bulmuştur. Ayrıca 23 Şubat 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan büyükelçiler kararnamesi ile merkeze alınmış ve kendi isteğiyle emekli olmuştur. 2017 yılında Engie Türkiye bağımsız yönetim kurulu üyesi olmuştur yine 2017 yılı itibarıyla Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. yönetim kurulu üyesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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