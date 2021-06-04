Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz'dan evlilik itirafı

'Maraşlı' dizisinin yıldızı Alina Boz, özel hayatı hakkında konuştu. Şarkıcı Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Boz, "Evlenecek misiniz?" sorusuna samimi bir yanıt verdi. İşte detaylar...

Sanat, iş ve medya olmak üzere 3 kategoride toplam 35 ödülün sahibini bulduğu Quality Ödül Töreni, geçtiğimiz gün Portaxe'de düzenlendi. Oyuncu Alina Boz, güzelliği ve zarafetiyle ödül töreninin en dikkat çekici isimlerden oldu.

'Aşk 101' dizisiyle ilgili konuşan Alina Boz, "İkinci sezon çekimlerine başladık. Onun heyecanı var. İzleyici çok sevdi. İkinci sezon daha da iyi olacak" ifadelerini kullandı.

'EVLİLİK' AÇIKLAMASI

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Kendisinden 17 yaş büyük sevgilisi Mithat Can Özer'le evleneceği dedikoduları sorulan 22 yaşındaki güzel oyuncu, "Öyle bir şey hiç konuşmadık. Doğru değil" karşılığını verdi.

"ALAKAM YOK"

Geçtiğimiz aylarda Mithat Can Özer'e de özel hayat sorusu yöneltilmişti. Mithat Can Özer, "Benim böyle konularla alakam yok" demişti.

Kaynak: Snob Magazin