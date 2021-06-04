Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz'dan evlilik itirafı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz'dan evlilik itirafı

Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz'dan evlilik itirafı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Maraşlı' dizisinin yıldızı Alina Boz, özel hayatı hakkında konuştu. Şarkıcı Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Boz, "Evlenecek misiniz?" sorusuna samimi bir yanıt verdi. İşte detaylar...

Sanat, iş ve medya olmak üzere 3 kategoride toplam 35 ödülün sahibini bulduğu Quality Ödül Töreni, geçtiğimiz gün Portaxe'de düzenlendi. Oyuncu Alina Boz, güzelliği ve zarafetiyle ödül töreninin en dikkat çekici isimlerden oldu.

'Aşk 101' dizisiyle ilgili konuşan Alina Boz, "İkinci sezon çekimlerine başladık. Onun heyecanı var. İzleyici çok sevdi. İkinci sezon daha da iyi olacak" ifadelerini kullandı.

'EVLİLİK' AÇIKLAMASI

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Kendisinden 17 yaş büyük sevgilisi Mithat Can Özer'le evleneceği dedikoduları sorulan 22 yaşındaki güzel oyuncu, "Öyle bir şey hiç konuşmadık. Doğru değil" karşılığını verdi.

"ALAKAM YOK"

Geçtiğimiz aylarda Mithat Can Özer'e de özel hayat sorusu yöneltilmişti. Mithat Can Özer, "Benim böyle konularla alakam yok" demişti.

Kaynak: Snob Magazin

Koronavirüsü yenen Burak Sergen, Nihan Ünsal ile evlendi
Koronavirüsü yenen Burak Sergen, Nihan Ünsal ile evlendi
Şeyma Subaşı, 3 aylık hamile olduğu iddiasını kesin bir dille yalanladı
Şeyma Subaşı, 3 aylık hamile olduğu iddiasını kesin bir dille yalanladı
Aylardır beklediği teklifi alan Şeyma, sevgilisinin dudaklarına yapıştı! Yüzük metrelerce uzaktan bile görüldü
Aylardır beklediği teklifi alan Şeyma, sevgilisinin dudaklarına yapıştı! Yüzük metrelerce uzaktan bile görüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müge Anlı Beren Saat Demet Özdemir
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Roland Garros Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz'dan evlilik itirafı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 12:54:32. #1.13#

title