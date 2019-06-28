- Mississippi taşkınlarının hasar maliyeti 2 milyar doları aşacak

MISSISIPI - ABD'deki Mississippi Nehri'nin sularının taşması Iowa, Missuri ve orta batı Amerika'daki diğer eyaletlerde 2 milyar dolardan fazla maddi hasara yol açtı.

Kuzey Amerika sınırları içerisinde akan Mississippi Nehri'nin kış sonunda eriyen kar ve sık sık yağan şiddetli yağmurlar sonucu taşması Iowa, Missuri ve orta batı Amerika'daki diğer eyaletlerde maddi hasara yol açtı. Mississippi Nehri Şehirleri ve İlçeleri Girişimi tarafından hazırlanan son raporlara göre, meydana gelen hasarı onarmanın maliyeti 2 milyar ABD dolarını aşacak. MRCTI İcra Direktörü Colin Wellenkamp, Mart ayında maliyetin 2 milyar dolara yakın olduğunu ancak tarım, üretim, denizcilik endüstrilerinde kaydedilen kayıplar göz önünde bulundurulduğunda kesinlikle 2 milyar doların üzerinde bir maliyet olacağını söylemişti.

ABD Tarım Bakanlığı, bölgelerde mısır ekilen arazinin 3 milyon dönüm azalacağını tahmin ediyor. Taşımacılık endüstrisi yetkilileri de yukarı Mississippi Nehri boyunca yapılan gönderilerin bu yıl yüzde 67 daha az olduğunu bildirdi.

Kaynak: İHA