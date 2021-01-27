Mislicom 2.Lig Hacettepe Spor - Niğde Anadolu FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Hacettepe Spor - Niğde Anadolu FK maçıdır. Peki Hacettepe Spor - Niğde Anadolu FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 20. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Hacettepe Spor - Niğde Anadolu FK maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

HACETTEPE SPOR - NİĞDE ANADOLU FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hacettepe Spor - Niğde Anadolu FK maçı 27 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

HACETTEPE SPOR - NİĞDE ANADOLU FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Hacettepe Spor - Niğde Anadolu FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

HACETTEPE SPOR - NİĞDE ANADOLU FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ankara'da oynanacak.

HACETTEPE SPOR - NİĞDE ANADOLU FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

RAŞİT YORGANCILAR(Hakem)

KEREM İLİTANGİL(1. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA GÜÇER(2. Yardımcı Hakem)

AHMET RESULOĞLU(Dördüncü Hakem)

KENAN YARAR(Gözlemci)

MUSTAFA HAKAN BEKTAŞ(Temsilci)