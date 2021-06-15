Mısırlı sevgilisinden ayrıldığı ortaya çıktı!
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Mısırlı sevgilisinden ayrıldığı ortaya çıktı!

Mısırlı sevgilisinden ayrıldığı ortaya çıktı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Türkiye'nin önde gelen Influencer'ı Ezgi Fındık, Mısırlı milyarder sevgilisi Seif El Attal'dan ayrıldı. İşte ayrılığın perde arkası...

Şöhrete kavuşmadan önce bir kozmetik markasında hem eğitim alan hem de çalışan Ezgi Fındık, sonrasında kendi YouTube kanalını açtı.

MESAFELER AYRILIĞA NEDEN OLDU

Makyöz olarak başlayan kariyerini Influencer olarak sürdüren Ezgi Fındık, uzun süredir birliktelik yaşadığı Mısırlı sevgilisi Seif El Attal'dan ayrıldı. İstanbul'da yaşayan Ezgi Fındık ile Dubai'de yaşayan Seif El Attal'ın mesafeler yüzünden ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

Ezgi Fındık ile Seif El Attal'ın ayrılık kararı şaşkınlık yarattı. (D Magazin)

Ezgi Fındık'ın Instagram'da 770 bin takipçisi bulunuyor. Fındık, verdiği pozlarla adından söz ettiriyor.

Mısırlı sevgilisinden ayrıldığı ortaya çıktı!
Mısırlı sevgilisinden ayrıldığı ortaya çıktı!
Mısırlı sevgilisinden ayrıldığı ortaya çıktı!
Mısırlı sevgilisinden ayrıldığı ortaya çıktı!

Kaynak: Snob Magazin

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