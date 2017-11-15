Mısırlı Sena, "Ümmü Gülsüm'ün Tahtına Oturmayı" Hedefliyor (2)

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Mısırlı 15 yaşındaki Sena Nebil ile röportaj

-Mısırlı 15 yaşındaki Sena Nebil'in şarkı söylemesi



Mısırlı 15 yaşındaki Sena Nebil, dünyaca ünlü ses sanatçısı Ümmü Gülsüm'ün 42 yıldır boş kalan tahtına oturmayı hayal ediyor.



Ümmü Gülsüm ile akrabalık bağları da bulunan Nebil, müziğe olan ilgisi ve gelecekteki hedeflerini AA muhabirine anlattı.



Mısırlı şarkıcı Ümmü Gülsüm'ün kendisinin idolü olduğunu dile getiren Nebil, "Ümmü Gülsüm benim büyük teyzem, onunla aynı soydan olmak beni oldukça onurlandırıyor ve bendeki mesuliyet duygusunu güçlendiriyor." dedi.



Nebil, ses ve fiziki görünüm olarak da ünlü şarkıcıya benzetildiğini belirterek, kendisini dinleyenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediğini ifade ediyor.



Ümmü Gülsüm'ün güneş gözlüğü, paltosu, el çantası ve ender fotoğrafları gibi kişisel eşyalarına sahip olduğunu aktaran Nebil, "Okula gidip gelirken her gün Mansura'daki Ümmü Gülsüm heykelinin önünden geçiyorum. Ona bağlılığım her geçen gün artıyor." ifadelerini kullandı.