Mısırlı General koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Mısırlı General koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber
Ordu, Sağlık, Dünya, Güncel

Mısırlı General koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Mısır Ordusu komutanlarından General Khaled Shaltout, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

22.03.2020 23:53 | Son Güncelleme: 23.03.2020 00:11
Mısırlı General koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Tüm dünyada koronavirüs hızla yayılmaya devam ederken, Mısır Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ordu komutanlarından General Khaled Shaltout'un korona virüs nedeni ile hayatını kaybettiği bildirildi.

VİRÜSE KARŞI ÇALIŞIRKEN HASTALIĞA YAKALANDI

Ordu yetkilileri, açıklamada korona virüse karşı başlatılan çalışmalar sırasında Shaltout'un virüse yakalandığı aktardı.

NE OLMUŞTU?

Mısır'da toplam korona virüs vakası 327'ye, hayatını kaybedenler ise 33'e yükseldi.

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Dünya Manşet

Haberler

Merkel'in karantina kararının ardından bu kareyi gören Almanlar panik yaptı Haber
Merkel'in karantina kararının ardından bu kareyi gören Almanlar panik yaptı
ABD'de bir senatörün daha koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
ABD'de bir senatörün daha koronavirüs testi pozitif çıktı
Merkel, doktorunda koronavirüs çıkınca önlemini aldı Haber
Merkel, doktorunda koronavirüs çıkınca önlemini aldı
İtalya'da bilanço kötü! Ölü sayısı 6 bine yaklaşıyor Haber
İtalya'da bilanço kötü! Ölü sayısı 6 bine yaklaşıyor
AB'nin önde gelen ülkesi salgına karşı 2 kişinin bir araya gelmesini yasakladı Haber
AB'nin önde gelen ülkesi salgına karşı 2 kişinin bir araya gelmesini yasakladı
Sadece bir kişinin öldüğü ülkede doktorlar 'Vaka sayısı saklanıyor' dedi Haber
Sadece bir kişinin öldüğü ülkede doktorlar "Vaka sayısı saklanıyor" dedi
3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek
3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek
Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu
İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu
Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir doktor hayatını kaybetti
Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir doktor hayatını kaybetti
İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti
İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi
Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor
Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara...
Netflix koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlar için 100 milyon dolarlık destek sağlayacak
Netflix koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlar için 100 milyon dolarlık destek sağlayacak
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi
İngiltere'de Kıbrıslı Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere'de Kıbrıslı Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı 'Klorokin' kullanılacak
Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı "Klorokin" kullanılacak
1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor
1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor
Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu
Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu
Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı
Koronavirüs savaşçıları zor durumda kalınca pratik çözüm ürettiler
Koronavirüs savaşçıları zor durumda kalınca pratik çözüm ürettiler
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu
'ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu' iddiasına Trump yanıt verdi
"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi
Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi
Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi
Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı
Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı
Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin | Video
Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin | Video
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu İçişleri Bakanı
Magazin Hadise James Bond Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Falcao Okan Buruk Bülent Uygun Nihat Özdemir Bülent Korkmaz
Daha Fazla Polis Fransa Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Mısırlı General koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 00:14:23. #1.14#
title