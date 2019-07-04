Mısır 3 bin yıllık çalıntı firavun büstünün satışına tepkili!

Mısır, İngilizler'e ait olan Christie's Müzayede Evi'ne, çocuk firavun Tutankamon'un 3 bin yıllık büstünün satışının iptal edilmesi için çağrı yaptı. Büstün, 1970'li yıllarda bir tapınaktan çalındığı tahmin ediliyor.

28 santimetrelik kahverengi büst, bugün Londra'da açık artırmayla satışa sunulacak. Büstün 5 milyon dolardan fazla bir fiyata satılması bekleniyor.

"ESER SORUŞTURMA DAHİLİNDE DEĞİL"

BÜSTÜN 1970'TE MISIR'DAN ÇIKARILDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Christie's Müzayede Evi yetkilileri, büstün geçmişte halka açık bir şekilde sergilenmiş olmasına karşın, Mısır'ın bu konudaki kaygılarını daha önce dile getirmediğini söyledi. Christie's'ten yapılan yazılı açıklamada "Bu eser bir soruşturmaya konu değil ve hiç olmadı" denildi.Müzayede Evi ayrıca büstün son 50 yıldaki sahiplerinin listesini yayımladı.Büstün, Alman aristokrat Prinz Wilhelm von Thurn'dan 1973 ya da 1974 yılında alındığı belirtildi.

Eski Mısır Antik Eserler Bakanı Zahi Hawass, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada "Büstün 1970'te Mısır'dan çıkarıldığını düşünüyoruz. Çünkü o zamanlar Karnak Tapınağı'ndan çalınan eserler olmuştu" dedi.

BÜST 1922'DE BULUNMUŞTU

Mısır, 1983'te tarihi eserleri ülkeden çıkartmayı yasaklayan bir yasayı yürürlüğe sokmuştu. Çocuk firavun Tutankamon ise 3 bin yıldan uzun süre önce, 19 yaşındayken ölmüş ve kalıntıları 1922'de bulunmuştu.