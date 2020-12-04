Mısır tarlasında domuz nöbeti
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Mısır tarlasında domuz nöbeti

04.12.2020 16:30 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:49

Mısır tarlasında domuz nöbeti Şanlıurfa'da mısır üreticileri, tarlalarına zarar veren domuzları önlemek için tüfekle nöbet tutuyor.

Mısır tarlasında domuz nöbeti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da mısır üreticileri, tarlalarına zarar veren domuzları önlemek için tüfekle nöbet tutuyor.

Şanlıurfa'da mısır üreticileri, domuzların ekili alanlarına zarar vermesini önlemek için traktör üzerinde tüfekle nöbet tutuyor. Hilvan ilçesine bağlı kırsal Kavalık, Ovacık, Milli Saray ve Yakınyurt mahallelerinde çiftçiler diken üstünde. Hasat dönemi yaklaşırken yaban domuzları tarlalara akın ediyor. Özellikle gece saatlerini kollayan yaban domuzları sürüler halinde mısır koçanlarına zarar veriyor. Ekili arazilerine zarar veren domuzlara karşı önlem alan çiftçilerin, zaman zaman traktör ve tüfekle domuzları korkutarak uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü.

Mısır tarlasında domuz nöbeti
Mısır tarlasında domuz nöbeti
Mısır tarlasında domuz nöbeti
Mısır tarlasında domuz nöbeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KOLSUZ

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