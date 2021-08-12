Mısır tarlasında 476 kök Hint keneviri ele geçirildi: 2 gözaltı
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Mısır tarlasında 476 kök Hint keneviri ele geçirildi: 2 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel

BURSA'nın İznik ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda mısır tarlasına ekilmiş 476 kök Hint keneviri ve kurutulmaya bırakılmış 6 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi.

BURSA'nın İznik ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda mısır tarlasına ekilmiş 476 kök Hint keneviri ve kurutulmaya bırakılmış 6 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan çalışmayla İznik ilçesi Bayındır Mahallesi'ndeki bir tarlaya kenevir ekildiği bilgisine ulaştı. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen bölgeye baskın yaptı. Baskında, mısır tarlasında boyu 2- 3 metre arasında değişen 476 kök Hint keneviri ile arazide kurutulmaya bırakılmış 6 kilo 600 gram kubar esrar ile satışa hazır paketlemiş 140 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili E.A. ve O.A. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından O.A. serbest bırakılırken, E.A.'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Mısır tarlasında 476 kök Hint keneviri ele geçirildi: 2 gözaltı
Mısır tarlasında 476 kök Hint keneviri ele geçirildi: 2 gözaltı
Mısır tarlasında 476 kök Hint keneviri ele geçirildi: 2 gözaltı
Mısır tarlasında 476 kök Hint keneviri ele geçirildi: 2 gözaltı
Mısır tarlasında 476 kök Hint keneviri ele geçirildi: 2 gözaltı
Mısır tarlasında 476 kök Hint keneviri ele geçirildi: 2 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen

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Mısır tarlasında 476 kök Hint keneviri ele geçirildi: 2 gözaltı - Haberler
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