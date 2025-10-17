Haberler

Mısır Tanrıları filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Mısır Tanrıları filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzleyenleri ekrana bağlayan Mısır Tanrıları filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Mısır Tanrıları filmini izleyecek olanların merak ettiği Mısır Tanrıları konusu nedir, Mısır Tanrıları oyuncuları kimler ve Mısır Tanrıları özeti gibi konuları inceliyoruz.

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Mısır Tanrıları filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Mısır Tanrıları konusu, özeti ve Mısır Tanrıları oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Mısır Tanrıları filminin detayları…

MISIR TANRILARI FİLMİ KONUSU

Antik Mısır'ın görkemli dönemlerinde geçen Mısır Tanrıları (Gods of Egypt) filmi, tahtın ele geçirilmesiyle başlayan destansı bir mücadeleyi konu alır. Karanlığın ve kaosun tanrısı Set, Mısır'ın altın çağını sona erdirerek tahtı gasp eder. Barış ve refah içinde yaşayan halk, bir anda kargaşa ve korku dolu bir döneme sürüklenir. Bu karanlık dönemde, sevgilisi tanrı tarafından kaçırılan genç bir hırsız, eski düzeni geri getirmek için mücadeleye atılır. Hırsız, Set'i devirmek ve Mısır'a yeniden huzuru getirmek amacıyla güçlü tanrı Horus'un yardımını ister. Horus ve genç kahraman, birlikte hem tanrılara hem de insanlara karşı verilen destansı bir savaşın içine sürüklenirler.

MISIR TANRILARI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Filmin kadrosu, uluslararası sinemanın tanınmış isimlerinden oluşmaktadır:

• Gerard Butler – Set rolünde, karanlık ve acımasız tanrı.

• Brenton Thwaites – Cesur hırsız Bek karakterini canlandırır.

• Nikolaj Coster-Waldau – Işığın ve adaletin tanrısı Horus rolünde.

• Courtney Eaton – Bek'in sevgilisi Zaya'yı oynar.

• Paula Arundell ve John Samaha – Yardımcı karakterleriyle hikâyeye derinlik katarlar.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Test sonuçları belli oldu! 8 ünlüde uyuşturucu madde tespit edildi

Test sonuçları belli oldu! İşte kanında uyuşturucu çıkan ünlüler
Trump, Zelenski'nin 'tomahawk' talebini geri çevirdi: Bize lazım

Trump, Zelenski'nin isteğini kameralar önünde geri çevirdi
Ev sahiplerini yakından ilgilendiren iddia! Artık daha fazla vergi ödeyecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren iddia! Artık daha fazla vergi ödenecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Komşuda tepki çekecek adım: Günlük çalışma süresi 13 saate çıkarıldı

Halkın sokağa dökülmesi yakın! Komşuda çalışma süresi değişti
Böyle evlilik teklifi mi olur? Kendine ölü süsü verdi, sevgilisi çılgına döndü

Evlilik teklifinin böylesi görülmedi! Yaptığına yapacağına pişman oldu
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti

Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Enflasyon ile boğuşan ülke mucizeyi başardı

Hiç umut vermiyorlardı ama... Enflasyonu 1 yılda yüzde 178 düşürdüler
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Bursa'daki felaket havadan görüntülendi! Barajlarda bir damla su yok

Felaket havadan görüntülendi! 'Su şehri'nde bir damla su yok
Saçını kuaförde yıkatan kadın, hayatının kabusunu yaşadı

Kadınlar dikkat! Saçını kuaförde yıkattı, hayatının hatasını yaptı
200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı

200 liranın üstünde imzası olan başkan yardımcısı tutuklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.