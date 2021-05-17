Mısır, sınırı açtı: Gazze'den 250'den fazla yaralı Mısır'da tedavi altına alındı.

Refah Sınır Kapısı 1 gün erken açıldı. 263 Gazzeli göçmen Refah Sınır Karakolu'ndan 3 konvoy halinde sınırın Mısır tarafına geçti. Yaralılardan (ve birkaç öğrenciden) oluşan Filistinliler, hayatlarını kurtarma umuduyla Mısır hastanelerine gidiyor.

Gazze'nin etrafını adeta saran İsrail toprakları yüzünden dünyayla bağlantıları neredeyse kesilmiş durumda. Bunun tek istisnası ve Gazzelilerin nefes almasını sağlayan tek sınır ise Mısır sınırında bulunan Refah Sınır Kapısı.

Sina yarımadasının kuzeyindeki Mısır Kızılay'ından yaralıların taşınmasına yardımcı olmak için Mısırlı acil sağlık ekiplerinin sevk edildiğini bilgisi geldi.

Refah Sınır Kapısı Gazze'nin dünya ile tek bağlantısı

SİSİ TALİMAT VERDİ

Mısır devlet medyasına göre, Mısır Devlet Başkanı Sisi, haftalar sonra da olsa Mısır hastanelerini Gazzeli yaralıların hizmetine sunmak için talimat verdi.

Bu talimatın ardından Ramazan Bayramı münasebetiyle kapalı halde olan ve Gazze'nin dünyayla tek bağlantısı olan sınır 1 gün erken açılarak acılara bir nebze olsun çare oldu.