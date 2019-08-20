Mısır, sığınmacı Uygur Türklerinin Çin tarafından sorgulanmasına göz mü yumuyor?

20.08.2019 12:59

Mısır, Çin'den kaçarak bu ülkeye sığınan Uygur Türklerinin Çin makamlarınca sorgulanması ve tutuklanmasına izin vererek Pekin'e tam destek veriyor.

Binlerce Uygur Türkü, Çin devletinin "eğitim kampı" adı verdiği merkezlere gönderilmemek için güvenlik açısından Mısır gibi İslam dininin yaygın olduğu ülkelere sığınmayı tercih ediyor. Euronews.com'da Görüntüle