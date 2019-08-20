Mısır ordusu Rusya-Beyaz Rusya ortak tatbikatına katılıyor

20.08.2019 17:46

Mısır ordusunun Rusya ve Beyaz Rusya tarafından ortaklaşa düzenlenen "Dostluğun Koruyucuları 4" askeri tatbikatına katılacağı duyuruldu.

Mısır ordu sözcüsü Albay Temir er-Rifai, yaptığı yazılı açıklamada, "Mısır askeri birlikleri Rusya topraklarında düzenlenecek ve 10 gün sürecek Dostluğun Koruyucuları-4 adlı ortak askeri tatbikata katılmak için ülkeden ayrıldı." ifadelerini kullandı.

Rifai, tatbikat kapsamında ekip çalışmasının geliştirilmesi, askeri becerilerin artırılması ve mücadele kavramının yerleştirilmesi gibi farklı alanlarda askeri eğitimler yapılacağını ve senaryoların hayata geçirileceğini belirtti.

Abdulfettah es-Sisi yönetimi son iki yıldır Akdeniz ve Kızıldeniz'de Fransa, İngiltere ve ABD ile ortak deniz ve hava tatbikatları gerçekleştirdi.

Mısır ayrıca Suudi Arabistan, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere farklı Arap ülkeleriyle de kara ve deniz tatbikatları düzenliyor.

Rusya Mısır için ABD ve Fransa'nın yanı sıra en önemli silah tedarikçisi ülkeler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA