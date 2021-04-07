Mısır: Lübnan'daki hükümet krizinin çözümü için ülkedeki tüm taraflarla diyaloğu sürdüreceğiz

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Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Lübnan'da aylardır devam eden hükümet krizinin çözümü için ülkedeki tüm taraflarla diyalog halinde olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Lübnan'da aylardır devam eden hükümet krizinin çözümü için ülkedeki tüm taraflarla diyalog halinde olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi ziyaret için Lübnan'da bulunan Şukri, Ekim 2020'de hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Saad el-Hariri ile başkent Beyrut'taki evinde bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında Şukri, Lübnan'ın istikrar ve güvenliğini önemsediklerini belirterek, "Krizin çözümü için tüm taraflarla diyaloğu sürdüreceğiz." dedi.

Mısır, Lübnan'da siyasi çekişmelerden uzak bir hükümeti destekliyor

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın üzerinden 8 ay geçmesine rağmen, halkın ihtiyaçlarını karşılayacak, Lübnan ile bölgede istikrarı sağlayacak bir teknokratlar hükümetinin hala kurulamadığını ve bu konuda bir tür siyasi tıkanıklık yaşandığını ifade eden Şukri, Mısır'ın Lübnan'da siyasi çekişmelerden uzak önemli bir hükümet kurulmasını desteklediğini vurguladı.

Şukri ayrıca, Lübnan'daki hükümet krizinin sona ermesi için Mısır'ın her türlü desteği vermeye yönelik dayanışma mesajını iletmek üzere ülkedeki siyasi güçlerle bir dizi görüşmeler gerçekleştireceğini dile getirdi.

Mısırlı Bakan, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından 10 Ağustos 2020'de istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine yenisini kurma konusunda anlaşamayan Lübnanlı yetkililerle görüşmelerine Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile başlamıştı.

Lübnan'daki hükümet krizi

Cumhurbaşkanı Avn, 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamanın ardından gelen tepkiler nedeniyle 10 Ağustos'ta Başbakan Diyab'ın istifa etmesi üzerine yeni hükümeti kurma görevini 31 Ağustos'ta Mustafa Edib'e vermişti. Edib, 26 Eylül'de, "Hükümeti kurma görevini aldığım sıradaki mutabakat artık yok." diyerek görevi iade etmişti.

Daha sonra Avn, ekonomik kriz nedeniyle düzenlenen protestolar sonucu 29 Ekim 2019'da istifa etmek zorunda kalan eski Başbakan Hariri'yi 22 Ekim 2020'de yeniden hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Ancak ülkedeki mezhep eksenli siyasi güçlerin bakanlık paylaşımında yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle hükümet kurma çalışmalarında aylardır bir ilerleme kaydedilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı