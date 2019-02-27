Mısır'daki İdamlara Tepki

Ağrı'da Kardeşlik ve Dayanışma Platformu (AKADAP) üyeleri, Memur-Sen, Mazlum-Der ve çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla Mısır'daki idamlara tepki gösterildi.

Merkez Camisinde kılınan akşam namazının ardından toplanan grup adına basın açıklamasını İHH Ağrı İl Temsilcisi Kerem Engin okudu.

Mısır'da darbe sonrası her geçen gün zulmün boyutunun arttığını ve 9 gencin idam edildiği hatırlatan Engin, Mısır'daki darbecileri şiddetle kınadıklarını ifade etti.

Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin sağlanması gerektiğine işaret eden Engin, sadece Müslümanlar değil, dünyadaki tüm mazlum insanlar için harekete geçilmesi gerektiğini anlattı.

Mısır'daki idamlar için uluslararası toplumun sessiz kalmaması gerektiğini kaydeden Engin, şöyle konuştu:

"Mısır'ı 80 milyonluk hapishaneye çeviren, varlık içinde yokluk yaşatan darbecilerin ve darbecileri destekleyenlerin üzerlerine Rabbimizin kahhar ismiyle tecelli etmesini diliyoruz. Cunta yönetiminin uyguladığı Mısır'daki idamların durması için bütün onurlu kesimlerin insanlık orta paydasında hak ve adaletten yana birleşmeleri ve güçlü bir itirazda bulunmaları çağrımızı yineliyoruz. İslam İş Birliği Teşkilatına ve uluslararası toplumlara acil toplanmaları çağrısını yapıyoruz. Zalimleri ahirette ve dünyada bekleyen hüsrandır. Zulüm ile abad olunmaz. Cuntacı Sisi, destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz."

Basın açıklamasının ardından bir süre tekbirler getirerek slogan atan grup, okunan dua sonrası ayrıldı

Kaynak: AA