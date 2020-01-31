Mısır'da rahiplere ait 3 bin yıllık mezarlıklar bulundu
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Mısır'da rahiplere ait 3 bin yıllık mezarlıklar bulundu

Mısır'ın başkenti Kahire'de rahiplere ait olduğu sanılan 3 bin yıllık mezarlıklar bulundu

31.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 31.01.2020 14:52
Mısır'da rahiplere ait 3 bin yıllık mezarlıklar bulundu

Mısır'ın başkenti 'de rahiplere ait olduğu sanılan 3 bin yıllık mezarlar bulundu. Mısır Antik Eserler Bakanlığı 16 adet mezarlıktan taş ve ahşaptan yapılmış toplam 20 lahitin çıkarıldığını belirtti.


Başkente 300 kilometre mesafedeki El Ghoreyfa antik sitesinde gün yüzüne çıkarılan lahitlerin üzerinde hiyeroglif şekiller bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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