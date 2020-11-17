Mısır'da çift cinsel organlı bebek dünyaya geldi
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Mısır'da çift cinsel organlı bebek dünyaya geldi

17.11.2020 21:41 | Son Güncelleme: 17.11.2020 22:02
Mısır'da çift cinsel organlı bebek dünyaya geldi

Mısır'ın Assiut şehrinde bir erkek çocuğu çift cinsel organla dünyaya geldi. Doktorlar, bebeğin bir ikizinin olduğunu ve ikizi gelişmeyi durdurunca bebeğin çift cinsel organla dünyaya geldiğini söylediler.

Assiut Üniversitesi Pediatri Bölümü Başkanı Doktor Ahmed Maher Ali, yaptığı açıklamada, bebeğin her bir cinsel organının tam gelişmiş testis torbalarına sahip olduğunu ve bebeğin her iki cinsel organdan da idrarını yapabildiğini söyledi.

DOKTORLAR VAKAYA TANI KOYAMIYOR

Vakayı "Çekum yerleşimli duplikasyon sendromu" olarak değerlendirdiklerini söyleyen Doktor Ahmed, bir çok çocuk hastalıkları uzmanı ve çocuk cerrahlarının vakaya tanı koyamadıklarını söyledi.

16 AYLIK OLUNCA CİNSEL ORGANLARINDAN BİRİ AMELİYATLA ALINACAK

Doktor Ahmed, ameliyatla cinsel organlardan bir tanesinin alınması için bebeğin 16 aylık olmasını beklediklerini söyledi.

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