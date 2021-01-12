idam cezasına çarptırılan 3 kişinin hapishaneden kaçış görüntüleri yayınlandı

Mısır'da idam cezasına çarptırılan 3 kişinin hapishaneden kaçış anına ait güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.

Mısır'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçları nedeniyle idam cezasına çarptırılan 3 kişi, dün gece Tanta Cezaevinden kaçtı. Güvenlik güçleri tarafından yapılan ön soruşturmaya göre, idam cezasına çarptırılan 3 kişinin, cezaevi içindeki güvenlik kameralarını devre dışı bıraktıkları ve 3 ay boyunca kazdıkları tünel sayesinde cezaevinden kaçtıkları ortaya çıktı.

Hapishaneden kaçan 3 mahkumun kaçış anları cezaevinin dışında bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, mahkumların cezaevinin bitişiğinde bulunan duvarlardan ve evlerin çatılarından kaçtığı anlar yer aldı.

Olayın ardından Mısır İçişleri Bakanlığı Teftiş ve Kontrol Sektörü, son derece tehlikeli 3 mahkumun kaçışı ile ilgili kapsamlı bir soruşturma açıldığını bildirdi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı