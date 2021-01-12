idam cezasına çarptırılan 3 kişinin hapishaneden kaçış görüntüleri yayınlandı
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idam cezasına çarptırılan 3 kişinin hapishaneden kaçış görüntüleri yayınlandı

12.01.2021 19:30 | Son Güncelleme: 12.01.2021 19:53

Mısır'da idam cezasına çarptırılan 3 kişinin hapishaneden kaçış anına ait güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.

Mısır'da idam cezasına çarptırılan 3 kişinin hapishaneden kaçış anına ait güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.

Mısır'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçları nedeniyle idam cezasına çarptırılan 3 kişi, dün gece Tanta Cezaevinden kaçtı. Güvenlik güçleri tarafından yapılan ön soruşturmaya göre, idam cezasına çarptırılan 3 kişinin, cezaevi içindeki güvenlik kameralarını devre dışı bıraktıkları ve 3 ay boyunca kazdıkları tünel sayesinde cezaevinden kaçtıkları ortaya çıktı.

Hapishaneden kaçan 3 mahkumun kaçış anları cezaevinin dışında bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, mahkumların cezaevinin bitişiğinde bulunan duvarlardan ve evlerin çatılarından kaçtığı anlar yer aldı.

Olayın ardından Mısır İçişleri Bakanlığı Teftiş ve Kontrol Sektörü, son derece tehlikeli 3 mahkumun kaçışı ile ilgili kapsamlı bir soruşturma açıldığını bildirdi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

idam cezasına çarptırılan 3 kişinin hapishaneden kaçış görüntüleri yayınlandı
idam cezasına çarptırılan 3 kişinin hapishaneden kaçış görüntüleri yayınlandı
idam cezasına çarptırılan 3 kişinin hapishaneden kaçış görüntüleri yayınlandı
idam cezasına çarptırılan 3 kişinin hapishaneden kaçış görüntüleri yayınlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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