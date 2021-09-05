Son dakika haberi! Mısır'da 60 kişiyi taşıyan otobüs devrildi: 12 ölü, 38 yaralı
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Son dakika haberi! Mısır'da 60 kişiyi taşıyan otobüs devrildi: 12 ölü, 38 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: - Mısır'da 60 kişiyi taşıyan otobüs devrildi: 12 ölü, 38 yaralı Mısır'da 60 kişiyi taşıyan bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu en az 12 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

- Mısır'da 60 kişiyi taşıyan otobüs devrildi: 12 ölü, 38 yaralı

KAHİRE - Mısır'da 60 kişiyi taşıyan bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu en az 12 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Mısır'da gece saatlerinde Şarm El-Şeyh kentinden Kahire'ye giden 60 yolcunun bulunduğu otobüs Süveyş-Kahire yolunda devrildi. Olay yerine gönderilen 30 ambulansın yaralıları hastaneye kaldırdığı öğrenildi. Sağlık yetkililerinden yapılan açıklamada, kaza sonucu 2'si çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Kaza sonrası trafiğe kapatılan otoyolun yeniden açıldığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Mısır'da her yıl ortalama 12 bin kişi trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybediyor.

Son dakika haberi! Mısır'da 60 kişiyi taşıyan otobüs devrildi: 12 ölü, 38 yaralı
Son dakika haberi! Mısır'da 60 kişiyi taşıyan otobüs devrildi: 12 ölü, 38 yaralı
Son dakika haberi! Mısır'da 60 kişiyi taşıyan otobüs devrildi: 12 ölü, 38 yaralı
Son dakika haberi! Mısır'da 60 kişiyi taşıyan otobüs devrildi: 12 ölü, 38 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah

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