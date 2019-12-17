Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Libya'yı kimsenin kontrol etmesine izin vermeyeceğiz

17.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:25

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, 'Libya'yı kontrol etme arzusunu' kınadıklarını söyledi.



Sisi, isim vermeden Türkiye'nin, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yaptığı "Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakatı" ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na tepki gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle