Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İsrailli mevkidaşı Herzog'a tebrik mesajı gönderdi Açıklaması

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog'u, resmi olarak göreve başlamasından ötürü tebrik etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog'u, resmi olarak göreve başlamasından ötürü tebrik etti.

Sisi, ülkesinin Tel Aviv Büyükelçiliği üzerinden yeni görevine başlayan Herzog'a tebrik mesajı gönderdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, mesajında, Herzog'a, cumhurbaşkanı seçilmesinin barış kültürünün güçlenmesine katkıda bulunacağını umduğunu dile getirdi.

Mısır'ın, Filistin meselesine adil ve kalıcı çözüm bulunması için ortak çaba sarf etmenin önemine inandığını vurgulayan Sisi, "Bölgemizin arzu ettiği barış ortamına kavuşması için yapacağınız (Herzog) katkıyı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Herzog, İsrail'in The Jerusalem Post gazetesinin sosyal medya platformu Twitter üzerinden yayınladığı Sisi'nin tebrik mesajını retweetledi.

Herzog, 2 Haziran'da Meclis'te yapılan oylamada, ilk turda 120 milletvekilinden 87'sinin oyunu alarak İsrail'in 11. Cumhurbaşkanı seçilmişti. Eski Yahudi Ajansı Başkanı ve eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog, 7 Temmuz'da yemin ederek resmen göreve başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı