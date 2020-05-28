Mısır Çarşısı 1 Haziran'daki açılışa hazır
Mısır Çarşısı 1 Haziran'daki açılışa hazır Fatih Belediyesi ekipleri tarihi çarşıyı köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti Korona virüs salgınıyla birlikte kapatılan Mısır Çarşısı, normalleşme adımlarıyla beraber yeniden açılışına hazırlanıyor.
28.05.2020 13:14 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:19
Mısır Çarşısı 1 Haziran'daki açılışa hazır
Fatih Belediyesi ekipleri tarihi çarşıyı köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti
İSTANBUL - Korona virüs salgınıyla birlikte kapatılan Mısır Çarşısı, normalleşme adımlarıyla beraber yeniden açılışına hazırlanıyor. Tarihi Mısır Çarşısı, Fatih Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi.
Korona virüs salgınıyla birlikte bir süredir kapalı olan Mısır Çarşısı, normalleşme adımları kapsamında yeniden açılışına hazırlanıyor. 1 Haziran'da açılacak tarihi çarşı, Fatih Belediyesi Sağlık İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Belediye ekipleri tarihi çarşıyı köpüklü su ile yıkayarak en ince noktasına kadar dezenfekte etti.
Kaynak: İHA