Mısır, BAE ve Kuveyt bankalarından 3 milyar dolar kredi aldı - Haberler
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Mısır, BAE ve Kuveyt bankalarından 3 milyar dolar kredi aldı

Mısır, BAE ve Kuveyt bankalarından 3 milyar dolar kredi aldı
AA / Mohammad Farid Mahmoud Abdullah - Haberler | Güncel

Mısır'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Kuveyt bankalarından 3 milyar dolar değerinde kredi aldığı bildirildi.

Mısır'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Kuveyt bankalarından 3 milyar dolar değerinde kredi aldığı bildirildi.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyon kanalında yayımlanan habere göre, Mısır'a kredi veren bankaların başında Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, Abu Dabi İslami Bankası, Al Ahli Bank of Kuwait, Arab Banking Corporation, Ulusal Kuveyt Bankası ve Warba Bank geliyor.

Üç milyar dolarlık kredinin yarısının yeşil kredi, diğer yarısının ise İslami finansman kapsamında alınacağı aktarılan haberde, kredinin faiz oranı, vadesi veya teslim tarihine ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

Mısır hükümeti, bütçedeki finansman açıklarını kapatmak için düşük faiz oranlarından yararlanmaya çalışıyor.

Mısır Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2021 yılı sonunda ülkenin dış borcu 137,85 milyar dolara ulaştı.

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AA / Mohammad Farid Mahmoud Abdullah - Son Dakika Haberleri
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Mısır'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Kuveyt bankalarından 3 milyar dolar değerinde kredi aldığı bildirildi.

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