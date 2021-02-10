Misafirliğe gittiği evde hırsızlar otomobilini çaldı

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Şişli'de arkadaşında misafir olarak kalan kişinin, eve giren hırsızlar tarafından çalınan otomobili, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu bulundu.

Şişli'de arkadaşında misafir olarak kalan kişinin, eve giren hırsızlar tarafından çalınan otomobili, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu bulundu.

Alınan bilgiye göre, Feriköy Mahallesi'nde bir arkadaşına yatıya misafir olan Tugay Yıldırım, sabah uyandığında masa üzerinde araba anahtarını ve cüzdanını göremedi. Park ettiği alanda da aracını bulamayan Yıldırım, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Araç takip sistemi bulunan otomobilin yerini belirleyen Şişli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı takibe alarak yakalamak için çalışma başlattı. Fatih ilçesinden Beyoğlu'na kadar süren kovalamacada ekipler, araçlarının lastiği patlamasına rağmen yaya olarak takibi sürdürdü.

2 şüpheli, kovalamaca sonunda Hacıahmet Bostanı Sokak üzerinde otomobili bırakarak kaçtı. Araç, polislerin incelemesinin ardından çekici tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İfade vermek için polis merkezine gelen Tugay Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, normalde başka ilçede yaşadığını ve arkadaşına misafirliğe gittiğini söyledi.

Sabah uyandığında masa üzerinde araba anahtarını, cüzdanı ve saatini bulamadığını dile getiren Yıldırım, "Ben aşağı indim, arabanın olduğu konuma gittim ama araba yoktu yerinde. Ondan sonra polis merkezini aradım, onlar da sağ olsunlar yardımcı oldular. Bizim firmanın yöneticilerine de gerekli bilgiyi verdim, GPR'si vardı arabanın. İhbar sonrası 40-45 dakika sonra arabanın bulunduğu haberi geldi." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen