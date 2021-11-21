MİSAFİR OLARAK KALDIKLARI EVDE ARKADAŞLARINI ÖLÜ BULDULAR - Haberler
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MİSAFİR OLARAK KALDIKLARI EVDE ARKADAŞLARINI ÖLÜ BULDULAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİT'te, fiziksel engelli İsmail Görgün (30), dün gece evine misafirliğe gelen iki arkadaşı tarafından bugün öğle saatlerinde salonda ölü bulundu.

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te, fiziksel engelli İsmail Görgün (30), dün gece evine misafirliğe gelen iki arkadaşı tarafından bugün öğle saatlerinde salonda ölü bulundu. Görgün'ün ismi açıklanmayan arkadaşları, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İzmit'te 28 Haziran Mahallesi Mevlevi Sokak'ta yalnız yaşayan fiziksel engelli İsmail Görgün, evine gelen iki arkadaşıyla gece geç saatlere kadar oturdu. Bugün öğle saatlerinde uyanıp evin salonuna gelen iki arkadaş, İsmail Görgün'ün yerde hareketsiz halde yattığını görünce durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde İsmail Görgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin yaptığı incelemenin ardından İsmail Görgün'ün cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Görgün'ün vücudunda darp izine rastlanmazken, olay sırasında evde bulunan iki arkadaşı, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

MİSAFİR OLARAK KALDIKLARI EVDE ARKADAŞLARINI ÖLÜ BULDULAR

MİSAFİR OLARAK KALDIKLARI EVDE ARKADAŞLARINI ÖLÜ BULDULAR

MİSAFİR OLARAK KALDIKLARI EVDE ARKADAŞLARINI ÖLÜ BULDULAR

MİSAFİR OLARAK KALDIKLARI EVDE ARKADAŞLARINI ÖLÜ BULDULAR

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