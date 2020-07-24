Misafir kaldığı evde, yaklaşık 1 milyon TL'lik uyuşturucu hapla yakalandı ANTALYA'da, satın aldığı 32 bin 300 adet ecstasy hapı misafir kaldığı evde saklayan Hasan Hüseyin Yıldırım, yargılandığı davada, "Uyuşturucu maddeleri Ankara'da yaşayan M.S.'ye teslim etmek üzere satın aldım" dedi.

ANTALYA'da, satın aldığı 32 bin 300 adet ecstasy hapı misafir kaldığı evde saklayan Hasan Hüseyin Yıldırım, yargılandığı davada, "Uyuşturucu maddeleri Ankara'da yaşayan M.S.'ye teslim etmek üzere satın aldım" dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyen polis, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL değerinde 32 bin 300 adet ecstasy hap ele geçirdi. Evde yakalanan Hasan Hüseyin Yıldırım ile Ferdi Karaman, sevk edildikleri adliyede, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haklarında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan dava açılan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Ferdi Karaman, Hasan Hüseyin Yıldırım'ın çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek, "Hasan Hüseyin, İstanbul'dan Antalya'ya bir alacağını tahsil etmek için geldiğini söyledi. Ben de evimde misafir ettim. Olay günü içinden uyuşturucu madde çıkan mont da arkadaşıma aitti. Uyuşturuculardan haber im yoktu" dedi.Hasan Hüseyin Yıldırım da arkadaşı Ferdi Karaman'ın uyuşturucu maddelerden haber i olmadığını öne sürerek, şunları söyledi: "Ben yakalanmadan bir gün önce uyuşturucu maddeyi, Zeytinköy'den soyadını bilmediğim Batu isimli kişiden 120 bin TL'ye satın aldım. Sonra misafir kaldığım Ferdi'nin evine götürdüm. Amacım uyuşturucuları Ankara'ya götürerek, M.S.'ye teslim etmekti. Ferdi'nin üstünden çıkan haplar bana ait. Uyuşturucu çıkan mont da bana ait. Ferdi'nin, eve uyuşturucu madde getirdiğimden haber i yoktu. Bildiğim kadarıyla Ferdi, uyuşturucu madde olarak esrar kullanır. Uyuşturucu madde satmaz. Evde bulunan hassas terazi bana ait değildir. Aldığım uyuşturucu maddenin içerisinde hassas terazi de varmış. Bundan haber im yoktu. Atılı suçlamayı anlattığım şekilde kabul ediyorum."Yıldırım'ın avukatı Şafak Baysal ise polisin yaptığı arama şeklinin hukuka aykırı olduğunu iddia ederek, "Mahalle muhtarı operasyonun sabah saatlerinde yapıldığını söylerken, polis arama tutanağında saat 14.05 olarak belirtilmiştir. Bu aykırılığın sanık lehine değerlendirilmesi gerekmektedir. Sanık gerek soruşturma aşamasında gerekse mahkeme huzurunda ele geçen maddelerin kendisine ait olduğunu söylemiştir. Bu nedenle de etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerekmektedir" diye konuştu.

Duruşma ertelendi.

Kaynak: DHA