Mirkelam Birecik'in düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı
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Mirkelam Birecik'in düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı

Mirkelam Birecik'in düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, Birecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünü yayımladığı mesaj ile kutladı.

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, Birecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünü yayımladığı mesaj ile kutladı.

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, Birecik'in düşman işgalinin kurtuluşunun 101. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Mirkelam, Birecik, ebediyen hür ve bağımsız Türk yurdu olarak kaacağını belirttiği mesajında, "Fırat'ın incisi Birecik'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutlarken, büyük imkansızlıklar içerisinde olmasına rağmen düşmana karşı amansız bir mücadele yürüten kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Birinci Dünya Savaşının ardından yorgun ve fakir düşen milletimizi tarih sahnesinden silmek üzere hain planlarını devreye koyan emperyalist güçlere karşı yurdunu, milletini, bayrağını ve kutsal değerlerini korumak uğruna büyük bir cesaret ortaya koyan, gerekirse tahtadan toplar yaparak düşmana kan kusturan Birecik halkının hürriyet ve istiklal aşkı, Türk tarihine altın harflerle yazılmıştır. Hür ve bağımsız yaşamamızı temin etmek uğruna büyük fedakarlıklar gösteren ecdadımız ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm Birecikli hemşerilerimin bayramını en içten duygularımla tebrik ediyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir hayat diliyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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